Foto di vigli del fuoco (archivio)

Incendio in un’abitazione di via Cesare Battisti, a Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino: muore Angelo Cipolla, 57 anni. Le fiamme sono state innescate dal corto circuito di un elettrodomestico. Al piano superiore della casa in cui viveva l’uomo. Il quale avrebbe provato a circoscrivere l’incendio, ma è deceduto a causa delle esalazioni. Nessuno degli altri familiari ha invece riportato ferite. A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco, mentre la ricostruzione del caso è stata affidata ai carabinieri.