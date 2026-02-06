Sant’Agata, operai al lavoro per rimuovere montagne di rifiuti e cera

A seguito della parziale e graduale riapertura delle strade interessate dal passaggio della processione del busto reliquiario di Sant’Agata, il Comune di Catania ha adottato specifici provvedimenti temporanei di circolazione. Le misure sono finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza, dopo le operazioni di rimozione della cera e le verifiche tecniche di aderenza della carreggiata.

Limiti di velocità e divieti

Con effetto dalla riapertura delle strade e sino a cessate esigenze, è stato istituito il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari su diversi assi viari del centro cittadino. Il provvedimento riguarda via Antonino di Sangiuliano tra via Etnea e via Crociferi, via Etnea nei tratti compresi tra via Angelo Litrico e piazza Cavour e sulla carreggiata est tra via Umberto e via G. De Felice, via Caronda tra via G. De Felice e via Bertuccio e tra via Furnari e viale XX Settembre, oltre a via Bertuccio e piazza Cavour sulla carreggiata centrale.

Resta inoltre confermato il limite di 10 chilometri orari nell’area pedonale di via Etnea per i mezzi autorizzati. Contestualmente, è stato disposto il divieto di transito per cicli, motocicli e monopattini lungo l’intero percorso interessato dalla processione. I divieti interessano in particolare piazza Duomo, piazza Stesicoro carreggiata centrale, piazza Cavour carreggiata centrale, via Etnea tra piazza Duomo e piazza Cavour e sulla carreggiata est tra via Umberto e via G. De Felice, via Antonino di Sangiuliano tra piazza Manganelli e via Crociferi, via Pacini tra via Filippo Corridoni e via Sant’Euplio, via Angelo Litrico, via Giuseppe De Felice tra via Rosalia Zaccà e via Etnea, via Sisto tra via Rosalia Zaccà e via Etnea, via Cordaro, via Bertuccio e i tratti interessati di via Caronda.

Rimozione dei rifiuti e pulizia

Parallelamente al passaggio del fercolo, sono in corso le operazioni di rimozione dei rifiuti e di pulizia straordinaria delle strade del percorso processionale. Per ridurre la scivolosità causata dalla caduta della cera dei torcioni, sono state utilizzate circa 100 tonnellate di segatura, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di piena sicurezza e decoro urbano. L’amministrazione comunale invita cittadini e utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per il corretto svolgimento delle attività, nel rispetto della tradizione e della sicurezza collettiva.

