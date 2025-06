Sanitari del Civico di Palermo in stato di agitazione: «Condizioni critiche, ora basta»

Il personale sanitario dell’Arnas Civico di Palermo alza la voce. Medici, infermieri e dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito di un’assemblea che ha evidenziato il perdurare di gravi criticità all’interno dell’azienda sanitaria. A renderlo noto sono le organizzazioni sindacali, che parlano di «assenza di provvedimenti adeguati» rispetto alle carenze più volte segnalate e mai risolte.

A pesare sulla decisione dei lavoratori sono le ricadute sempre più gravi sull’assistenza ai pazienti e sulle condizioni di sicurezza e benessere degli operatori. «L’assemblea sovrana – dichiarano i sindacati – ha dato mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione, atto propedeutico ad ulteriori azioni rivendicative, che non si fermeranno finché non verranno adottati interventi concreti». Il messaggio lanciato è chiaro: i lavoratori chiedono soluzioni reali, non promesse. L’agitazione, fanno sapere, potrebbe sfociare presto in proteste più incisive se l’azienda non risponderà con misure efficaci alle richieste avanzate.