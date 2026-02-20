Attimi di paura a San Pietro Clarenza, nel Catanese, dove un bambino è stato vittima di una rapina mentre giocava con il suo monopattino in piazza della Vittoria. Nel giro di poche ore, i carabinieri di Gravina di Catania hanno rintracciato e denunciato un 24enne con l’accusa di rapina. Erano circa le 17.00 quando padre e figlio avevano raggiunto la piazza per trascorrere un pomeriggio spensierato insieme ad amici e conoscenti. Secondo quanto ricostruito, un giovane – che poco prima era stato notato mentre parlava al telefono in lingua straniera – si sarebbe avvicinato al piccolo, lo avrebbe strattonato e gli avrebbe sottratto con la forza il monopattino, dileguandosi rapidamente dalla piazza. Inutile il tentativo del padre di inseguirlo.

Determinante il GPS: il monopattino suona e incastra il presunto responsabile

L’immediata chiamata al 112 ha consentito ai militari dell’Arma di attivare tempestivamente le ricerche. Fondamentale si è rivelato il segnale GPS del monopattino, collegato a un’applicazione installata sul cellulare del bambino, che ha permesso di localizzare il mezzo in via Gino Spitalieri.

Una pattuglia, in stretto coordinamento con la centrale operativa, ha raggiunto l’indirizzo indicato dal sistema di tracciamento. Si trattava di un’abitazione con un seminterrato visibile anche dalla strada. Proprio dall’ingresso, i carabinieri hanno notato il monopattino e il giovane poi riconosciuto sia dal padre che dal figlio come autore della rapina.

A ulteriore conferma, tramite l’applicazione sul cellulare del bambino, è stato attivato il sistema di allarme del mezzo: il monopattino ha iniziato a suonare, fugando ogni dubbio sulla sua provenienza. Il 24enne è stato quindi denunciato per rapina, mentre il monopattino è stato restituito al piccolo proprietario.