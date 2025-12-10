Catania, ruba un monopattino dall’androne di una scuola

10/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ruba un monopattino in una scuola di Catania, ma viene riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto e arrestato dai carabinieri.

Ruba un monopattino in una scuola a Catania

Un giovane studente di Catania aveva denunciato il furto del proprio monopattino elettrico, del valore di più di 450 euro. Il mezzo era stato sottratto all’interno dell’androne dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzo. Il veicolo, regolarmente parcheggiato e assicurato con catena in acciaio, era stato tranciato con una cesoia e portato via in pochi secondi.

Il ladro immortalato dalle telecamere della scuola

Ricevuta la denuncia, i carabinieri di piazza Dante hanno avviato gli accertamenti. Così hanno acquisito e analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza della scuola che avevano immortalato il ladro. Dai video, infatti, i militari hanno visto l’uomo giungere sul posto a bordo di una bicicletta elettrica ed effettuare un sopralluogo. Durante questa prima ispezione, infatti, l’uomo avrebbe individuato l’oggetto da portare via. Allontanatosi, ha fatto ritorno, dopo alcuni minuti, con una busta di plastica in mano. All’interno gli strumenti per lo scasso con cui l’uomo ha poi reciso la catena e si è impossessato del monopattino, fuggendo velocemente dalla scuola di Catania.

I precedenti del 43enne denunciato

L’analisi dei particolari – ovvero l’abbigliamento, la corporatura e tratti distintivi – ha consentito ai militari di risalire all’autore del furto del monopattino elettrico. Si tratta di un 43enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio. Sulla base degli indizi raccolti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze