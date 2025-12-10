Ruba un monopattino in una scuola a Catania

Ruba un monopattino in una scuola di Catania, ma viene riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto e arrestato dai carabinieri.

Un giovane studente di Catania aveva denunciato il furto del proprio monopattino elettrico, del valore di più di 450 euro. Il mezzo era stato sottratto all’interno dell’androne dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzo. Il veicolo, regolarmente parcheggiato e assicurato con catena in acciaio, era stato tranciato con una cesoia e portato via in pochi secondi.

Il ladro immortalato dalle telecamere della scuola

Ricevuta la denuncia, i carabinieri di piazza Dante hanno avviato gli accertamenti. Così hanno acquisito e analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza della scuola che avevano immortalato il ladro. Dai video, infatti, i militari hanno visto l’uomo giungere sul posto a bordo di una bicicletta elettrica ed effettuare un sopralluogo. Durante questa prima ispezione, infatti, l’uomo avrebbe individuato l’oggetto da portare via. Allontanatosi, ha fatto ritorno, dopo alcuni minuti, con una busta di plastica in mano. All’interno gli strumenti per lo scasso con cui l’uomo ha poi reciso la catena e si è impossessato del monopattino, fuggendo velocemente dalla scuola di Catania.

I precedenti del 43enne denunciato

L’analisi dei particolari – ovvero l’abbigliamento, la corporatura e tratti distintivi – ha consentito ai militari di risalire all’autore del furto del monopattino elettrico. Si tratta di un 43enne residente a Catania, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio. Sulla base degli indizi raccolti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.