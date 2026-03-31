San Pietro Clarenza, armi e droga in un vano segreto sotto al balcone di casa

31/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Armi clandestine e droga: è la scoperta dei carabinieri in una casa di San Pietro Clarenza, nel Catanese. Che ha portato all’arresto di un 38enne, accusato di detenzione illegale di armi clandestine – ossia con matricola abrasa o non presente -, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Non una scoperta casuale: i militari stavano investigando sull’uomo, quando hanno deciso di eseguire una perquisizione all’alba in casa sua. Un appartamento al piano terra, con un’intercapedine ricavata sotto il balcone e chiusa con una serratura in alluminio. Nel vano nascosto, i carabinieri hanno trovato un arsenale di armi e munizioni. In uno zaino erano stati nascosti 2 fucili d’assalto tipo Kalashnikov, una pistola revolver calibro 38, caricatori e numerosi proiettili. Oltre a diverse dosi di marijuana e hashish. Tutto sequestrato, mentre il 38enne è stato arrestato e trasferito in carcere.

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