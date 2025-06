San Giorgio e Nesima minacciate da un vasto rogo: in azione elicottero e squadre a terra

Un esteso incendio sta interessando da questo pomeriggio una vasta area di sterpaglie, canneto e vegetazione spontanea a ridosso di via Palermo, nella periferia sud-occidentale di Catania. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente nella macchia mediterranea, lambendo le zone di San Giorgio e Nesima Monte Po. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con una squadra antincendio boschivo proveniente dalla centrale e l’ausilio dei distaccamenti di Vizzini e Maletto. Diverse autobotti sono state inviate in supporto, mentre un elicottero ha effettuato ripetuti lanci d’acqua per contenere le fiamme dall’alto.

Nonostante la vastità dell’area coinvolta e la visibilità del fumo da numerose zone della città, la situazione – secondo quanto riferito dalle autorità – è sotto controllo. Al momento non risultano abitazioni coinvolte o minacciate direttamente dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma i vigili del fuoco rassicurano sulla tenuta del perimetro e sulla costante sorveglianza dei fronti più critici.