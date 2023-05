San Fratello, frana lambisce case e auto. Sgomberate diverse abitazioni

Una frana ha lambito alcune abitazioni e auto a San Fratello, in provincia di Messina. Enormi massi si sono staccati e sono rotolati giù. Al momento, non risultano esserci persone che sono rimaste coinvolte o ferite. Dalle 12.40 di oggi, sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, Patti e due funzionari del comando di Messina. Nel frattempo, data la situazione, è stato anche richiesto l’intervento del nucleo elicotteri di Catania. Per precauzione è stato disposto lo sgombero di alcune case nelle vicinanze della frana. Sul posto sono arrivati anche il sindaco e carabinieri.