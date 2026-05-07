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Palermo, mercato bloccato per un funerale: indagini in corso

07/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Palermo, questa mattina, un mercato rionale è stato bloccato per i funerali di un uomo imputato in un processo di mafia. Sull’episodio sono in corso le indagini. Sia la polizia che i carabinieri sono arrivati nel quartiere Zen del capoluogo. Gli inquirenti, infatti, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto esattamente questa mattina e anche per risalire ai responsabili.

Mercato rionale bloccato per un funerale a Palermo

Polizia e carabinieri sono allo Zen per portare avanti le indagini e arrivare a individuare chi questa mattina ha impedito il normale svolgimento del mercato rionale a Palermo per il funerale. Secondo quanto hanno già riferito i rappresentanti dei venditori ambulanti, questo non sarebbe il primo episodio. Stando a ciò che è emerso, infatti, quando il giorno del mercato corrisponde con quello in cui si celebra un funerale, gli ambulanti non installano gli stand. Pare che episodi del genere, infatti, siano già successi alcune volte in città, in particolare nei quartieri Zen e Brancaccio.

«Serve l’esercito»

«Serve l’esercito tra le vie dello Zen. ll caso di stamattina è solo l’ultimo di una serie che non fa altro che confermare che Palermo ha bisogno di un maggiore controllo del territorio e le forze dell’ordine in questo momento storico hanno bisogno di supporto». Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera in merito al blocco del mercato del quartiere Zen di Palermo per il funerale di un imputato. «Chiaramente la città sta vivendo un momento drammatico – aggiunge -. C’è stata un’escalation negli ultimi mesi di violenza e minacce che le forze dell’ordine, essendo sotto organico, faticano a contenere. Per questa ragione – conclude La Vardera – ho scritto una lettera al ministro degli Interni Matteo Piantedosi».

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