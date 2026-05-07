Amts, variazione di percorso dei bus urbani per la Corri Catania 2026

Arriva la Corri Catania 2026 e Amts comunica le variazioni di percorso delle linee di autobus urbani. In occasione dell’annuale gara podistica in centro città, prevista per il 10 maggio, i cambiamenti interesseranno alcune linee dalle ore 7 alle 14 o, comunque, fin quando sarà necessario. Tutte le linee che percorrono via Vittorio Emanuele II saranno deviate su via Dusmet (423, 425, 438, 628N, 830, 902, 927, Alibus, D, L-EX). A seguire, le altre linee coinvolte:

Linea 433: i mezzi in partenza dalla Stazione Centrale proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Viale Regina Margherita, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale Regina Margherita proseguiranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione centrale.

Linea 434: i mezzi in partenza dalla Stazione Centrale proseguiranno per Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. I mezzi provenienti da Viale R. Di Lauria, proseguiranno per Piazza Europa, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione Centrale.

Linea 442: i mezzi in partenza dalla Stazione Centrale proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione Centrale.

Linea 456: i mezzi in partenza dalla Stazione Centrale proseguiranno per Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Via Etnea, percorso regolare. I mezzi provenienti da Via Etnea svolteranno su Viale XX Settembre, Corso Italia, Viale Libertà, Stazione Centrale.

Linea 504M: Sospesa.

Linea 702: Il percorso viene limitato sia in andata che in ritorno a Piazza S. M. di Gesù che farà da capolinea.

Linea 726: Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale M. Rapisardi, percorso regolare. Di ritorno, giunti in Via Lavaggi, Viale M. Rapisardi, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea).

Linea 744: Partenza da Piazza S. M. di Gesù (Capolinea), Viale R. Margherita, Via Etnea, percorso regolare.

Di ritorno da Via Etnea a dx per Viale Reg. Margherita, Piazza S. M. di Gesù (Capolinea).

Linea 927: In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno per Corso Martiri della Libertà, percorso regolare. Di ritorno percorso regolare.

Linea 935: In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Piazza Iolanda, percorso regolare. Provenienti da Piazza Europa, proseguiranno per Corso Italia, Viale Libertà, Corso Martiri della Libertà, Piazza della

Repubblica.

Linea 940: In partenza da Piazza della Repubblica i mezzi proseguiranno su Corso Martiri della Libertà, Stazione Centrale, Viale Libertà, Corso Italia, Viale XX Settembre, Piazza S. M. di Gesù, percorso regolare.

Di ritorno, giunti a Piazza S. M. di Gesù proseguiranno per su Viale XX Settembre, Corso Italia, Via Monsignor Ventimiglia, Piazza della Repubblica.

Linea Alibus: I mezzi provenienti dall’Aeroporto effettueranno percorso regolare fino in Corso Italia e proseguiranno svoltando in Via Monsignor Ventimiglia, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, percorso regolare.

Linea BRT1: I mezzi provenienti dal Parcheggio Due Obelischi giunti in Via Etnea svolteranno a dx per Viale XX Settembre, percorso regolare.

Linea BRT5: I mezzi in partenza dalla Stazione Centrale proseguiranno per Viale Libertà, percorso regolare. Di ritorno, provenienti da Viale Vittorio Veneto i mezzi proseguiranno per Viale Libertà, Stazione Centrale.