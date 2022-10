Salvati quattro diportisti al largo di Trapani. La barca a vela stava prendendo acqua

Si è conclusa soltanto con tanto spavento e una piccola ferita al volto per il comandante, la disavventura che ha visto protagonisti ieri quattro diportisti partiti dal porto di Cagliari a bordo di una barca a vela. Il gruppo ieri mattina, intorno alle 7, si è svegliato constatando la presenza di una grande quantità di a prua. Lanciato l’allarme, sul posto dopo circa un’ora è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di porto di Trapani, che ha tratto in salvo i quattro. L’imbarcazione, invece, è stata lasciata alla deriva per motivi di sicurezza e riportata nel porto di Palermo soltanto oggi.