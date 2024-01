Salute del gatto, del cane e altri animali domestici: quanto mi costa?

Non possono parlare, ma sono spesso in grado di farci capire di cosa hanno bisogno. Sono gli animali domestici: dai più diffusi cani e gatti agli esotici rettili. Componenti della famiglia a pieno titolo, sia in senso affettivo che, purtroppo, per la preoccupazione generata in caso di un problema di salute. Che, tra visite specialistiche ed eventuali operazioni, può arrivare a costare anche cifre a tre zeri. Un imprevisto della vita a cui però si può porre rimedio con il pacchetto Allianz Ultra – casa e patrimonio, che prevede tra gli ambiti di rischio anche il benessere degli animali domestici. Pagando le spese veterinarie in caso di infortunio o malattia, e prevedendo anche la responsabilità civile in caso di danni a persone, altri animali o cose. Un piano personalizzabile secondo le proprie esigenze, con tutele crescenti da scegliere con l’aiuto dei consulenti di Giardinella assicurazioni. A cui il tema sta particolarmente a cuore, come può confermare la piccola Mia, la cagnolina (in foto) di casa Giardinella.

Le spese veterinarie: un conto salato

Secondo gli ultimi dati di Anmvi, l’associazione nazionale medici veterinari italiani, nelle case della penisola sono presenti 65 milioni di animali domestici: non solo cani e gatti, ma anche pesci, uccellini e rettili. A guidare la classifica sono i gatti (oltre 10 milioni), seguiti dai cani (poco più di 8,5 milioni). Negli ultimi anni, le spese veterinarie per la loro salute hanno sfiorato il miliardo di euro l’anno, considerando sia le visite e gli interventi che l’acquisto dei farmaci. Una stima che tiene conto solo delle cifre portate in detrazione fiscale dai cittadini, lasciando aperto uno scenario di spesa ancora più ampio. Che, per le singole famiglie, si traduce in una spesa media di quasi 200 euro per ogni passaggio dal veterinario. Evento che, secondo le indagini statistiche, capita almeno due o tre volte all’anno per quasi la metà delle persone che convivono con animali da compagnia. Numeri che rendono bene l’idea di come quella per la salute dei nostri pet sia una voce importante nei bilanci familiari e spesso improvvisa. Ma certamente non rimandabile.

La tutela per la salute dei pet e del portafoglio

Che il nostro cane abbia litigato con il cane del vicino (o con il vicino stesso) oppure che il gatto ormai anziano inizi a manifestare problemi ai reni, ad aiutarci a far fronte alle spese ci pensa il pacchetto Allianz Ultra – casa e patrimonio. Con un apposito capitolo dedicato alle spese veterinarie per infortunio o malattia e altri extra. Tutele crescenti da scegliere in base alle esigenze proprie e del nostro animale da compagnia. Si va da quella essenziale – che copre in caso di intervento chirurgico per infortunio, malattia o parto cesareo – a quelle complete, che comprendono anche altri tipi di assistenza veterinaria fino all’estremo addio per il nostro amato amico animale. E poi c’è la possibilità di estendere la garanzia alla responsabilità civile: mettendoci al riparo dal pagamento dei danni per morte o lesioni procurate dal nostro pet ad altri animali o persone, oppure per il danneggiamento di beni materiali da parte di un amico a quattro zampe – e non solo – particolarmente vivace. Garanzie specifiche, infine, sono dedicate ai cavalli: animali di certo non domestici, ma la cui salute è altrettanto preziosa.

Per i dettagli è possibile consultare il sito di Giardinella assicurazioni e contattare i consulenti.