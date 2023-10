L’ex giudice Silvana Saguto è stata prelevata in clinica e portata in carcere

La giudice Silvana Saguto è stata prelevata alla clinica Margherita di Palermo dove era ricoverata ed è stata portata nel carcere Pagliarelli di Palermo. Per l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo due giorni fa era arrivato il verdetto di ieri della corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna per corruzione e concussione. Sotto inchiesta per il cosiddetto Sistema Saguto dal 2015 per il caso sui beni confiscati alla mafia, la giudice non è mai stata sottoposta a misura cautelari restrittive della libertà personale.

Sono stati gli uomini della guardia di finanza a prelevarla, nella serata di ieri, all’interno della struttura sanitaria dove era ricoverata da circa venti giorni per dei problemi di salute. Un quadro clinico che, tuttavia, come hanno confermato anche i legali della magistrata palermitana, sarebbe compatibile con il regime carcerario. Anche il marito di Saguto, Lorenzo Caramma, è stato condannato e sarà portato nel carcere palermitano del Pagliarelli. Nel carcere di Rebibbia (a Roma) si è costituito, invece, il professore Carmelo Provenzano mentre l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate (a Milano). Entrambi sono stati ritenuti colpevoli di corruzione.

