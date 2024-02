Ryanair investe su Catania: per l’estate oltre 650 voli a settimana per 40 rotte, di cui cinque nuove

Ryanair ha annunciato oggi il nuovo operativo record su Catania per l’estate ‘24, con oltre 650 voli settimanali su 40 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per l’estate verso Heraklion, Parigi, Praga, Rodi e Tirana. Questo operativo vedrà Ryanair basare un nuovo aeromobile (che rappresenta un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari) portando la flotta totale di Ryanair a Catania a cinque unità e supportando oltre 2.800 posti di lavoro (compresi posti per piloti, personale di cabina e ingegneri).

«Esiste un’opportunità per la Sicilia di garantire una rapida crescita dell’economia e dei passeggeri tutto l’anno, a patto che il Governo siciliano riduca i costi di accesso e abolisca l’addizionale municipale/tassa sul turismo che ostacola la crescita e non porta alcun beneficio per Catania e gli aeroporti siciliani – sottolinea la compagnia in una nota – Ryanair è pronta a rispondere trasportando altri tre milioni di passeggeri in Sicilia, creando oltre 1.200 posti di lavoro aggiuntivi. Ciò garantirebbe una crescita sostanziale del turismo e della connettività e, in ultima analisi, una riduzione delle tariffe in Sicilia, come abbiamo fatto a Trieste, dove abbiamo lanciato una nuova base “Gamechanger” (investimento di 100 milioni di dollari) e accresciuto la connettività del 50 per cento a seguito della decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale/tassa sul turismo».