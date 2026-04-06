Foto di carabinieri

Ruba pluviale in rame dalla biblioteca regionale di Catania, denunciato 43enne

06/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato individuato e denunciato un 43enne catanese, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni della Biblioteca Regionale di Catania. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla legale rappresentante dell’ente, dopo il furto di un pluviale in rame installato nelle pertinenze della struttura di via Gesuiti. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti, analizzando le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.

Il sopralluogo preliminare del malvivente

Dai filmati emerge chiaramente la dinamica dei fatti: un uomo, vestito di scuro, transita inizialmente a piedi lungo il perimetro dell’edificio, soffermandosi a osservare il pluviale per alcuni secondi. Dopo essersi allontanato, torna sul posto pochi minuti più tardi e si avvicina al punto. Le telecamere lo immortalano mentre si arrampica per tentare di smontare il pluviale, utilizzando anche un attrezzo di colore rosso. Un’azione rapida ma sufficiente a fornire elementi utili agli investigatori.

I militari hanno riconosciuto l’uomo, già noto per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Il confronto tra le immagini e l’effigie del sospettato ha poi confermato la corrispondenza dei tratti somatici e antropometrici. Alla luce degli elementi raccolti, il 43enne è stato denunciato per furto aggravato.

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