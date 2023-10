Stretta sui monopattini a Catania. Multati otto conducenti dalla polizia municipale

Sette ciclomotori a pedalata assistita sequestrati e otto conducenti di monopattino multati. Questo è il bilancio dei controlli messi in atto dalla polizia municipale, in esecuzione degli specifici indirizzi impartiti dal sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore Alessandro Porto, mirati alla verifica delle caratteristiche tecniche delle biciclette elettriche che circolano frequentemente nelle aree pedonali del centro storico, mettendo spesso a repentaglio l’incolumità dei pedoni con manovre imprudenti o procedendo a una velocità non adeguata alle condizioni di affollamento dell’area pedonale.

Così, negli ultimi giorni, tre pattuglie e un motociclista del peparto Viabilità hanno operato in piazza Università, allestendo un vero e proprio percorso di prova, delimitato da transenne e fornito di autovelox per la misurazione della velocità dei veicoli. All’esito delle prove su strada, è stato accertato che i dispositivi di 7 velocipedi a pedalata assistita avevano superato i limiti di velocità consentiti dalla norma. I sette ciclomotori sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca e ciascuno dei conducenti è stato sanzionato con tre verbali amministrativi, dell’importo totale di 1.200 euro, per scopertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata di pedoni.

Gli agenti operanti hanno eseguito controlli nei confronti di 8 conducenti di monopattino elettrico, contestando agli stessi un verbale di 50 euro per aver trasportato un passeggero e di 83 euro perché tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. Al termine dei servizi di polizia stradale, che continueranno anche nelle prossime settimane, la polizia municipale ha elevato verbali per un importo totale di circa 10.000 euro.

Articoli correlati