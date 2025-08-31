Catania, ruba una borsa da un’auto alla Playa: arrestato 47enne pregiudicato

31/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura e rabbia per una donna che, al rientro dal lido, ha trovato la sua auto forzata e la borsa sparita. L’episodio è avvenuto sul litorale della Playa di Catania, lungo il viale Kennedy, particolarmente affollato di bagnanti in queste settimane estive. Secondo la ricostruzione, un uomo di 47 anni, pregiudicato, si aggirava tra le vetture in sosta quando la sua attenzione è stata attirata da una borsa lasciata sul sedile di un’auto. Approfittando della distrazione della proprietaria, si è impossessato dell’oggetto e si è dato alla fuga.

La donna, accortasi subito del furto, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Librino, in servizio nella zona. Le testimonianze della vittima e di un passante, che aveva notato l’uomo allontanarsi frettolosamente, hanno fornito agli agenti una descrizione dettagliata del sospettato. Le ricerche si sono concluse in breve tempo: il 47enne è stato rintracciato poco distante. Nel frattempo, si era liberato della borsa, trattenendo solo i soldi nascosti in una tasca dei pantaloni. La somma è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre la borsa è stata trovata abbandonata tra le auto parcheggiate. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
Leggi la notizia

Momenti di paura e rabbia per una donna che, al rientro dal lido, ha trovato la sua auto forzata e la borsa sparita. L’episodio è avvenuto sul litorale della Playa di Catania, lungo il viale Kennedy, particolarmente affollato di bagnanti in queste settimane estive. Secondo la ricostruzione, un uomo di 47 anni, pregiudicato, si aggirava […]

Palermo: sospesa Ztl in via Roma dal primo settembre
Leggi la notizia

Momenti di paura e rabbia per una donna che, al rientro dal lido, ha trovato la sua auto forzata e la borsa sparita. L’episodio è avvenuto sul litorale della Playa di Catania, lungo il viale Kennedy, particolarmente affollato di bagnanti in queste settimane estive. Secondo la ricostruzione, un uomo di 47 anni, pregiudicato, si aggirava […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]