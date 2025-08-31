Catania, ruba una borsa da un’auto alla Playa: arrestato 47enne pregiudicato

Momenti di paura e rabbia per una donna che, al rientro dal lido, ha trovato la sua auto forzata e la borsa sparita. L’episodio è avvenuto sul litorale della Playa di Catania, lungo il viale Kennedy, particolarmente affollato di bagnanti in queste settimane estive. Secondo la ricostruzione, un uomo di 47 anni, pregiudicato, si aggirava tra le vetture in sosta quando la sua attenzione è stata attirata da una borsa lasciata sul sedile di un’auto. Approfittando della distrazione della proprietaria, si è impossessato dell’oggetto e si è dato alla fuga.

La donna, accortasi subito del furto, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Librino, in servizio nella zona. Le testimonianze della vittima e di un passante, che aveva notato l’uomo allontanarsi frettolosamente, hanno fornito agli agenti una descrizione dettagliata del sospettato. Le ricerche si sono concluse in breve tempo: il 47enne è stato rintracciato poco distante. Nel frattempo, si era liberato della borsa, trattenendo solo i soldi nascosti in una tasca dei pantaloni. La somma è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre la borsa è stata trovata abbandonata tra le auto parcheggiate. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato.