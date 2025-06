Ruba l’auto mentre il proprietario sta per entrare nel mezzo. Arrestato 29enne ad Aci Castello

Un 29enne catanese è stato arrestato dalla polizia di Stato ad Aci Castello per furto d’auto. L’uomo aveva rubato un’utilitaria proprio mentre il proprietario stava per riprenderla, dileguandosi a tutta velocità. La vittima ha allertato subito una Volante, fornendo dettagli utili che hanno permesso agli agenti di intercettare il veicolo in via Messina. Dopo un breve inseguimento, il ladro è stato bloccato e l’auto riconsegnata al legittimo proprietario. Per il 29enne è scattato l’arresto per furto aggravato e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.