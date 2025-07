Rosolini: trovato in possesso di coltelli a serramanico, una falce e un bastone. Denunciato 63enne

È stato denunciato un 63enne trovato a Rosolini, nel siracusano, in possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Venerdì mattina, l’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato fermato e controllato dai carabinieri mentre percorreva la SS115 a bordo della propria autovettura.

Nel corso della perquisizione è emerso che l’uomo occultava due coltelli a serramanico di genere

proibito all’interno del cruscotto dell’autovettura. Trovati, inoltre, una falce e un bastone in legno. L’uomo è stato denunciato e le armi sono state sottoposte a sequestro.