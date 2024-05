Rosolini, tenta di rapinare un automobilista ma lui lo mette in fuga suonando il clacson

Avrebbe tentato di rapinare un automobilista, che però lo avrebbe messo in fuga. A Rosolini, in provincia di Siracusa, un 24enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina, detenzione e porto abusivo di armi. Un 35enne si è rivolto ai militari per denunciare una tentata rapina: l’uomo ha raccontato che – dopo averlo sorpassato – un’auto gli avrebbe tagliato la strada e lo avrebbe obbligato a fermarsi. Una persona lo avrebbe afferrato per un braccio e gli avrebbe intimato di consegnare il denaro, simulando il possesso di una pistola nascosta sotto la maglietta; successivamente avrebbe tentato di strappargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

Il 35enne avrebbe opposto resistenza e per cercare aiuto avrebbe suonato il clacson: così avrebbe messo in fuga il presunto rapinatore. Per questa vicenda i carabinieri hanno fermato un 24enne con precedenti penali, che era ai domiciliari con permesso di allontanarsi. Il giovane è stato portato al carcere di Siracusa.