Bimbo ucciso a botte a Rosolini: anche in Appello ergastolo per la madre e per il suo ex

Ergastolo confermato anche in Appello. Per Letizia Spatola e per Salvatore Blanco, rispettivamente 24 e 32 anni, la corte d’appello di Catania ha confermato l’ergastolo deciso in primo grado dalla corte d’assise di Siracusa. Il 17 agosto 2020 a Rosolini, nel Siracusano, Spatola e Blanco avrebbero ucciso il figlio di lei, Evan, di un anno e mezzo. Secondo l’accusa, il bambino sarebbe morto a causa delle lesioni inflitte da Blanco alla presenza di Spatola, con la quale all’epoca dei fatti aveva una relazione. Da ciò che sarebbe emerso dalle indagini, Spatola non sarebbe mai intervenuta per fermare il compagno. Nella relazione dell’autopsia si legge che la grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione sarebbe riconducibile a delle lesioni subite dal bambino.

A supporto della ricostruzione di chi indaga ci sono le intercettazioni ambientali raccolte da alcune microspie, installate dai carabinieri nella casa in cui sarebbero avvenuti i fatti. Quelle conversazioni sono finite tra gli atti del processo, così come le immagini dell’arrivo del bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa; video in cui sarebbero emerse delle ecchimosi sul corpo di Evan. Per i parenti paterni del bambino, Letizia Spatola avrebbe fatto di tutto per tenere nascoste le violenze.