Rosolini, in auto con hashish e marijuana sotto il sedile. Arrestato un 20enne

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri a Rosolini, in provincia di Siracusa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto, nascosti sotto il sedile, i militari hanno trovato circa 80 grammi di hashish e marijuana. La ricerca, estesa anche alla sua abitazione, ha permesso di scoprire anche materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata per i successivi esami di laboratorio, mentre per il giovane sono scattate le manette.