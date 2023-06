Ballottaggio Acireale, campagna al veleno ma Roberto Barbagallo riacciuffa la fascia tricolore

Poco più di 70 minuti per sancire la vittoria di Roberto Barbagallo e dare il via ai festeggiamenti all’interno del comitato elettorale. È lui il nuovo sindaco di Acireale dopo il ballottaggio con il candidato del centrodestra Nino Garozzo. Una sfida al veleno tra ex primi cittadini in cui il centrodestra si è presentato spaccato con Forza Italia, con in testa il deputato regionale Nicola D’Agostino, che ha deciso di sostenere Barbagallo mentre il resto dei partiti ha appoggiato la corsa di Garozzo. «Acireale ha scelto Barbagallo perché ho fatto bene dal 2014 al 2018», sono le prime parole del nuovo sindaco davanti la sede del comitato. Barbagallo ha vinto con il 51,88 per cento dei consensi pari a 8964 voti. Garozzo si è fermato al 48,13 per cento, raccogliendo 8316 preferenze all’interno delle 56 sezioni della città dei cento campanili.

«Il ballottaggio è una finale secca che si può vincere 3-0 o ai calci di rigore-commenta Garozzo a Rei Tv – Noi non abbiamo superato questo momento. Mi dispiace per chi ha creduto nella nostra sfida. Sono sereno e ho fatto tutto quello che era consentito fare ma la città ha scelto Barbagallo. Io resto cittadino di Acireale, dove sono cresciuto e ho scelto di vivere. Purtroppo non è passato un messaggio di pacificazione. Il problema principale adesso sarà sgombrare il cielo da nubi».

Una campagna elettorale su cui pesano la condanna in primo grado comminata a Barbagallo nel 2022 dopo l’arresto che nel 2018 fece finire anzitempo la sua esperienza in municipio. Più recente la notifica di un avviso conclusione indagini e alcune notizie, rese pubbliche a pochi giorni dal ballottaggio, che hanno fatto emergere gli incontri tra il nuovo primo cittadino ed alcuni esponenti del clan Santapaola-Ercolano.

