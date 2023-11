Sicurezza a Catania: una riunione sulla festa di Sant’Agata e le aggressioni agli autisti AMTS

Nella mattinata del 22 novembre si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, discutendo della festa di Sant’Agata, in programma fra il 3 e il 5 febbraio a Catania. All’incontro, presieduto dal prefetto, hanno partecipato il sindaco di Catania, il questore e i comandanti provinciali dell’Arma e della Guardia di finanza, rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Azienda sanitaria provinciale, del 118, il parroco della cattedrale e il presidente del comitato festeggiamenti. Si è trattato del primo incontro finalizzato a pianificare l’organizzazione della macchina dei festeggiamenti, che passa anche da un esame delle criticità emerse nel corso della precedente edizione.

Nel corso della riunione è stata richiamata l’attenzione del presidente del comitato festeggiamenti sulla necessità che vengano predisposti, con la massima tempestività, il piano per la sicurezza e quello sanitario per la successiva approvazione da parte delle autorità competenti. Durante l’incontro, insieme a un rappresentante dell’AMTS si è discusso delle recenti aggressioni verso gli autisti. Per rafforzare il fronte della prevenzione è stato pensato l’inserimento di 15 operatori della vigilanza privata di supporto al personale a bordo dei mezzi e un sistema di videosorveglianza e di vigilanza armata in alcune aree di sosta. Misure analoghe potrebbero essere adottate anche nelle aree di parcheggio dei bus.