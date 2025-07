Ritrovato senza vita il turista scomparso dal Nisseno: precipitato con la moto in un dirupo

È stato ritrovato senza vita il turista belga Frederic Heyden che era scomparso mentre si trovava in vacanza nel Nisseno. Il corpo del 49enne, di cui non si avevano notizie dal primo luglio, è stato trovato ieri sera in fondo a una scarpata nelle campagne di Sutera (in provincia di Caltanissetta). Secondo le prime informazioni emerse, l’uomo sarebbe precipitato con la sua moto Royal Enfield in un dirupo e lì sarebbe rimasto per tutti questi giorni.

Dopo la segnalazione ai carabinieri con la denuncia per allontanamento volontario da parte di un’amica italo-belga del 49enne, erano state attivate le ricerche che hanno coinvolto forze dell’ordine e volontari della protezione civile. La donna, che aveva ospitato Frederic Heyden a casa a Montedoro (nel Nisseno) nei giorni precedenti, si era preoccupata non vedendolo tornare dopo una delle quotidiane escursioni che il centauro faceva nei dintorni. La prefettura di Caltanissetta aveva attivato l’unità di crisi per il coordinamento delle ricerche condotte sia via terra che con degli elicotteri. Dopo il ritrovamento del cadavere del 49enne, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Mussomeli.