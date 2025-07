Scomparso turista belga a Montedoro: attivate le ricerche

È scomparso da ore nel nulla Heyden Frederic, cittadino belga di 49 anni in villeggiatura nel territorio del Comune di Montedoro, in provincia di Caltanissetta. A lanciare l’allarme sono stati gli amici che lo ospitavano e che da un giorno non riescono più a mettersi in contatto con lui. A occuparsi delle indagini è la compagnia dei carabinieri di Mussomeli, che ha inoltrato la segnalazione alla prefettura nissena. Stamattina si è riunita l’unità di crisi presso la sede della prefettura di Caltanissetta, dove è stata disposta l’immediata attivazione del posto di comando avanzato per coordinare le ricerche del turista.

Le autorità hanno diffuso una descrizione dettagliata dell’uomo: alto circa 1 metro e 85, corporatura media, peso 83 chili, capelli biondi, baffi e pizzetto, carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava pantaloni bianchi e una camicia blu, ed era a bordo del proprio motociclo Royal Enfield con targa TG.MBJK558 e casco blu. Le forze dell’ordine invitano chiunque possa avere informazioni utili o abbia avvistato l’uomo o il suo mezzo a contattare con urgenza il numero 112.