Ritrovata Denise Zanksongo, l’avvocata italiana scomparsa a Casablanca. Sta bene

È stata rintracciata dalla polizia marocchina e sta bene Denise Zaksongo, prima avvocata italiana d’origine africana ed ex vice direttrice del Cara di Mineo, scomparsa a Casablanca durante uno scalo il 19 agosto, mentre dall’Italia andava in Burkina Faso a trovare la famiglia. Il marito – Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania – ha confermato il ritrovamento al Giornale Radio Rai. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. Intanto la donna ha raggiunto la famiglia nel paese d’origine.