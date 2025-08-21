Scomparsa l’avvocata Denise Zaksongo: partita da Catania, nessuna notizia dopo lo scalo aereo a Casablanca

Era diretta in Burkina Faso, il suo Paese d’origine, con uno scalo aereo a Casablanca, in Marocco. È da quel momento che si sono perse le tracce di Denise Zaksongo, scomparsa da circa 50 ore. Prima avvocata di origine africana in Italia, iscritta al foro di Catania, ex vicedirettrice del Cara di Mineo, Zaksongo è partita dal capoluogo etneo e ha fatto scalo a Casablanca il 19 agosto. La sua scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri dal marito e medico del Policlinico etneo Renato Farina. Il caso è seguito dalla Farnesina e dal consolato italiano a Casablanca.