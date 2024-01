Catania: tre chili di marijuana in un sacco nero. Il ritrovamento dei carabinieri in via Belfiore

Carabinieri della compagnia di piazza Dante di Catania, nell’ambito di controlli straordinari hanno sequestrato oltre tre chilogrammi di marijuana. La droga era in un piccolo edificio, apparentemente abbandonato, vicino via Belfiore, nascosta in un sacco nero da spazzatura, occultato sotto la vegetazione e detriti di vario genere. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti. In un’altra fase dell’attività militari dell’Arma hanno denunciato una 20enne per spaccio di sostanze stupefacenti perché trovata in possesso di 65 grammi di hashish e di 5 grammi di marijuana, ben nascosti in un armadietto bella propria abitazione di viale Moncada.

Controlli sono stati eseguiti anche su strada. Gli equipaggi hanno fermato una dozzina di veicoli e identificato 44 persone, una decina le sanzioni amministrative, per complessivi 11mila euro, soprattutto mancata copertura assicurativa, guida senza cinture, patente e casco protettivo. In particolare per un centauro, sorpreso alla guida del suo motoveicolo di grossa cilindrata senza casco, è scattato il fermo amministrativo del mezzo.