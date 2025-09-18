Accende il fuoco per fare un rito satanico, ma incendia casa: 71enne denunciato per tentata strage a Catania

18/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Avrebbe tentato di praticare un rito satanico in casa ma ha fatto divampare un rogo. Il 71enne adesso è indagato per incendio doloso e tentata strage. Dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze, nel condominio di via Pirandello a Catania sono intervenuti gli agenti della polizia. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito notato il fumo che usciva dall’abitazione, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti ad accedere all’appartamento.

All’interno della casa avvolta dal fumo, c’era il 71enne in grande difficoltà per il fumo inalato fino a quel momento. L’uomo è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno accompagnato fuori, sul pianerottolo, in condizioni di forte disorientamento, ma senza ferite. Una volta domato l’incendio, i poliziotti hanno ispezionato la casa all’interno della quale hanno trovato sette bombole del gas. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico. Poi, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la situazione gli sarebbe sfuggita di mano e sarebbe scoppiato l’incendio.

Stando a quanto ricostruito nel corso di queste prime indagini, infatti, il 71enne avrebbe sparso dentro casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l’innesco dell’incendio, potenzialmente in grado di provocare un’esplosione capace di fare saltare in aria l’intero stabile, abitato da numerosi condomini. Le fiamme, che si sono propagate in pochi secondi, hanno rapidamente avvolto parte della casa, mettendo in serio pericolo la sua vita e rendendo impossibile ogni tentativo di spegnimento autonomo. In una delle stanze dell’appartamento, tutto tinteggiato di rosso, è stato trovato un tavolo adibito ad altare, sul quale sono stati rinvenuti oggetti vari: una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. All’interno di uno sgabuzzino sono stati trovati una balestra, un machete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata.

Una volta messo in sicurezza l’immobile, i poliziotti hanno denunciato il 71enne, con numerosi precedenti penali, all’autorità giudiziaria per incendio doloso e tentata strage. L’abitazione e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. A seguito dell’inalazione dei fumi, l’uomo ha dovuto fare ricorso a cure mediche in ospedale.

