Tentato omicidio durante una rissa a Palermo: in carcere un minorenne

11/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sei misure cautelari sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo e dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni. In particolare, un ragazzo di 17 anni è accusato del reato di tentato omicidio; mentre altre cinque persone – di età compresa tra i 21 e i 43 anni – sono ritenute responsabili di rissa aggravata. L’indagine condotta dai carabinieri, sotto la direzione della procura, prende le mosse da una violenta rissa avvenuta lo scorso 8 agosto in corso dei Mille a Palermo.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle investigazioni dei militari, tutto sarebbe nato da una banale lite per motivi di viabilità, degenerata in pochi minuti in una vera e propria rissa dove caschi usati come armi improvvisate, mazze e coltellate, hanno causato il ferimento grave di due persone. Attività tecniche, intercettazioni e osservazioni hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante le fasi della rissa, il minorenne avrebbe colpito con un coltello due uomini che poi sono andati in ospedale e sono stati ricoverati in codice rosso perché in pericolo di vita; uno di loro, finito in Terapia intensiva, ancora oggi è in gravi condizioni. Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari mentre altre tre persone – tra cui uno dei feriti e una donna – sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 17enne invece, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

