Palermo, due feriti con coltellate dopo rissa in corso dei Mille: indagano i carabinieri

Due palermitani di 35 e 27 anni si sono presentati ieri sera al Pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla con ferite da arma da taglio. I carabinieri hanno avviato un’indagine e, dai primi accertamenti, è emerso che i due sarebbero rimasti coinvolti in una rissa avvenuta in corso dei Mille. Le cause della lite restano al momento ignote, poiché i feriti si sono rifiutati di collaborare con gli investigatori.

I militari stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona per identificare gli altri partecipanti. Non si esclude la presenza di ulteriori feriti che non si sono recati in ospedale.