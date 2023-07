Rissa al porto turistico di Marina di Ragusa: quattro giovani denunciati

Quattro giovani sono stati denunciati per una rissa al porto turistico della frazione balneare di Marina di Ragusa. Dopo diverse segnalazioni ricevute, polizia e carabinieri sono arrivati al molo di Levante nella zone dove ci sono i muretti di cementi. Lì, poco prima, sarebbe avvenuta la rissa con i ragazzi che si sarebbero presi a colpi di bottiglie di vetro, si sarebbero lanciati le sedie dei tavoli dei locali. Uno dei giovani coinvolti, sarebbe stato raggiunto al volto dalle esalazioni di uno spray al peperoncino. Subito dopo, il gruppo si è spostato in una pizzeria lì accanto. Dopo di che tutti si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Nel corso delle indagini, sono state visionate le telecamere di videosorveglianza della zona e, così, sono stati identificati gli autori della rissa che è avvenuta la sera dell’8 luglio. Si tratta di quattro cittadini stranieri e regolarmente residenti a Ragusa, di età compresa tra i 19 e i 25 anni. I giovani sono stati denunciati per i reati di rissa e danneggiamento aggravato. Nei loro confronti, il questore ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree pubbliche (Dacur). Inoltre, tutti e quattro per un anno non potranno accedere né stazionale all’interno del porto turistico, nelle aree adiacenti l’arenile e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi della zona.