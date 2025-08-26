Palermo, rissa in centro con coltelli e bottiglie di vetro

Una rissa è scoppiata in via Maqueda a Palermo. Secondo quanto ricostruito finora nel corso delle indagini, nella zona pedonale non distante dalla stazione centrale di Palermo, alcuni giovani di origine tunisina si sarebbero affrontati con coltelli e bottiglie di vetro, forse per contrasti legati allo spaccio di droga. A metterli in fuga sarebbe stato l’arrivo dei carabinieri. «Alcuni dei giovani sono rimasti feriti e perdevano sangue da mani e braccia – dicono i residenti della zona – Dei turisti presenti sono scappati spaventati». Domenica sera una residente è stata inseguita da due uomini. «Ho chiamato due volte la polizia – dice la donna – ma non è arrivata nessuna volante nonostante le telefonate alla centrale operativa».