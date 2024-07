Vittoria, rissa finisce a coltellate: due feriti

Una rissa è finita con due persone ferite a coltellate. L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Vittoria, in provincia di Ragusa. Ferite a colpi di coltello due persone di 31 e 43 anni, entrambe originarie del Bangladesh.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale a Vittoria, con prognosi di 20 e 30 giorni. Uno dei due ha una profonda ferita alla mano che potrebbe mettere a rischio la funzionalità dell’arto. Per questo è stato trasferito in un nosocomio di Catania per un trattamento specializzato. I carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto, sono sulle tracce del presunto responsabile e stanno cercando di ricostruire la vicenda.