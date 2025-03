Rissa tra famiglie per problemi di vicinato, 4 arresti a Vittoria

Foto di pagina Facebook Comune di Vittoria

I problemi di vicinato sono degenerati in rissa tra due famiglie a Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo scorso 21 marzo, i carabinieri di Vittoria e della stazione di Comiso, insieme con gli agenti del commissariato di Vittoria, sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa per una lite. I militari, giunti sul posto, hanno identificato le persone presenti: padre e figlio di 59 e 37 anni, e un’altra coppia padre-figlio di 46 e 22 anni che stavano litigando.

I 4 erano appartenenti a due distinte famiglie e la lite era scaturita per futili motivi. I presenti hanno iniziato ad aggredirsi reciprocamente, colpendosi tutti con pugni e calci. Le forze dell’ordine hanno diviso i presenti e riportato la situazione alla calma. I militari hanno successivamente richiesto l’intervento di personale medico per fornire le cure del caso a tutti i partecipanti alla rissa per poi accompagnarli in caserma. I quattro dovranno rispondere del reato di rissa aggravata e sono stati posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.