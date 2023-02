Palermo: rissa davanti a una discoteca. In corso le indagini

Una rissa è stata segnalata la scorsa notte vicino a una discoteca in via Pasquale Calvi a Palermo. Una settimana fa, nello stesso luogo, durante un litigio è stato arrestato un giovane che avrebbero aggredito anche gli agenti intervenuti. Quando ieri sera i poliziotti sono arrivati davanti al locale con quattro volanti, della rissa non c’era più nessuna traccia. Adesso sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia realmente accaduto e, per questo, sono già state ascoltate diverse persone che erano presenti all’interno della discoteca.