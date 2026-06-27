Foto di carabinieri

Catania, rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e viene inseguito

27/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 30enne è stato sanzionato dai carabinieri di Catania per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore dopo essere stato segnalato da un automobilista che ha chiesto aiuto al 112. L’intervento è avvenuto nella prima serata di ieri tra piazza Europa e viale Alcide De Gasperi, dove i militari del Nucleo Radiomobile, in coordinamento con la centrale operativa, hanno raggiunto un parcheggio in seguito alla richiesta di soccorso di un automobilista.

L’intervento dei carabinieri

L’uomo ha riferito ai militari di essere stato importunato da un parcheggiatore abusivo e di avere timore a tornare a riprendere la propria auto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato il sospettato mentre gesticolava e indicava agli automobilisti i posti liberi. Il 30enne è stato bloccato e identificato. L’automobilista lo ha riconosciuto come la persona che, poco prima, avrebbe reagito al rifiuto di ricevere del denaro insultandolo, inseguendolo e lanciandogli contro alcune monetine.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno contestato all’uomo la violazione prevista dal Codice della Strada per l’esercizio abusivo della professione di parcheggiatore, disponendo nei suoi confronti una sanzione amministrativa

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