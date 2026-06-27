Foto di carabinieri

Avrebbe aggredito il padre per costringerlo a consegnargli del denaro. Per questo un 47enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

La richiesta di aiuto al 112

L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. A chiamare è stato il fratello dell’indagato, che ha segnalato un’aggressione in corso ai danni del padre all’interno dell’abitazione di famiglia, in via Fasano, dove il 47enne avrebbe preteso denaro con violenza.

Una pattuglia dell’Arma ha raggiunto rapidamente l’abitazione trovando l’anziano con ferite a una mano, al volto, alla schiena e agli arti superiori. Il figlio, ancora in evidente stato di agitazione, avrebbe continuato a insultare il padre e avrebbe tentato di aggredirlo nuovamente anche davanti ai militari nel tentativo di ottenere i soldi richiesti. Solo l’intervento dei carabinieri, supportati da una seconda pattuglia, ha consentito di bloccarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Dalle prime verifiche e dalle testimonianze raccolte è emerso che gli episodi di violenza non sarebbero stati isolati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 47enne avrebbe più volte maltrattato il padre, pretendendo somme di denaro e ricorrendo ad aggressioni fisiche quando l’anziano si rifiutava di soddisfare le sue richieste. Al termine degli accertamenti, e nell’ambito delle procedure previste dal codice rosso, i carabinieri hanno arrestato l’uomo che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, a Catania.