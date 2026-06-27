Foto di carabinieri

Picchia il padre per farsi consegnare denaro: arrestato 47enne nel Catanese

27/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Avrebbe aggredito il padre per costringerlo a consegnargli del denaro. Per questo un 47enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

La richiesta di aiuto al 112

L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. A chiamare è stato il fratello dell’indagato, che ha segnalato un’aggressione in corso ai danni del padre all’interno dell’abitazione di famiglia, in via Fasano, dove il 47enne avrebbe preteso denaro con violenza.

Una pattuglia dell’Arma ha raggiunto rapidamente l’abitazione trovando l’anziano con ferite a una mano, al volto, alla schiena e agli arti superiori. Il figlio, ancora in evidente stato di agitazione, avrebbe continuato a insultare il padre e avrebbe tentato di aggredirlo nuovamente anche davanti ai militari nel tentativo di ottenere i soldi richiesti. Solo l’intervento dei carabinieri, supportati da una seconda pattuglia, ha consentito di bloccarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Dalle prime verifiche e dalle testimonianze raccolte è emerso che gli episodi di violenza non sarebbero stati isolati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 47enne avrebbe più volte maltrattato il padre, pretendendo somme di denaro e ricorrendo ad aggressioni fisiche quando l’anziano si rifiutava di soddisfare le sue richieste. Al termine degli accertamenti, e nell’ambito delle procedure previste dal codice rosso, i carabinieri hanno arrestato l’uomo che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, a Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo e viene inseguito
Leggi la notizia

Avrebbe aggredito il padre per costringerlo a consegnargli del denaro. Per questo un 47enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La richiesta di aiuto al 112 L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al […]

Il Festival delle frane contro il rischio idrogeologico: sulla strada chiusa da 18 mesi «per lo scaricabarile tra enti»
Leggi la notizia

Avrebbe aggredito il padre per costringerlo a consegnargli del denaro. Per questo un 47enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La richiesta di aiuto al 112 L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026
di

Dal 22 giugno si apre la prima settimana d’estate: con l’oroscopo che vede il solstizio trionfare e l’incedere del Sole in Cancro. Una bella settimana per i segni d’acqua, compresi Scorpione e Pesci, che saranno lietissimi di affrontare questo periodo con un’energia maggiore. La Luna sarà fondamentale per i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze