Rissa in discoteca a Palermo, il parente di un ferito spacca la vetrata del Pronto soccorso

Rissa con feriti, in nottata, alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. I carabinieri, chiamati dal gestore, al loro arrivo non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite. Sembrava tutto finito, quando al Pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo si sono presentati tre ragazzi con ferite d’arma da taglio. Un quarto è andato al Pronto soccorso di Villa Sofia, sempre a Palermo, dopo essere passato dal punto territoriale di emergenza di Carini.

I tre andati al Cervello hanno 38 anni, 32 anni e 30 anni e risiedono nel capoluogo siciliano nei quartieri Zen e Brancaccio. A Villa Sofia si è rivolto un 25enne, con cinque tra amici e parenti al seguito, uno dei quali con un pugno ha spaccato la vetrata del Pronto soccorso. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli, a Palermo, a dicembre scorso, quando Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le due persone che lo accompagnarono in auto sul luogo dell’agguato.