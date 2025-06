Rissa in discoteca a Cinisi: «Hanno usato lo spray urticante e tirato le transenne»

Rissa la notte scorsa all’esterno di una discoteca di Cinisi, in provincia di Palermo. Stando a quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini, a scatenare la rissa sarebbe stata la decisione del personale di sicurezza che ha bloccato l’ingresso scatenando l’aggressione da parte di un gruppo di giovani. Secondo le testimonianze, la situazione è rapidamente degenerata: calci, pugni, urla e addirittura l’utilizzo di spray urticante hanno coinvolto decine di persone che erano in fila in attesa di entrare nel locale. Le transenne, poste a protezione dell’ingresso della discoteca, sono state lanciate finendo contro auto parcheggiate e causando danni.

«È stato terribile – dice un testimone – sono state coinvolte persone che non c’entravano niente. Avevano lo spray al peperoncino e tiravano transenne sulle macchine causando tanti danni poi addirittura hanno provato a rubare un’auto oltre che portafogli e borselli ai presenti». Decine di persone che erano presenti sono fuggite per evitare di essere coinvolte. In un secondo momento, i giovanissimi hanno riprovato a entrare nel locale scagliandosi contro gli addetti alla sicurezza.