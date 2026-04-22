Incendio al porto di Scoglitti: in fiamme barche ormeggiate

22/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato questa notte al porto di Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. Alle 4 di questa mattina è arrivata una richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Due le imbarcazioni da diporto ormeggiate in uno dei pontili che sono andate a fuoco.

L’intervento per l’incendio al porto di Scoglitti

Per il rogo divampato al porto di Scoglitti, è intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco con al seguito un’autobotte per il rifornimento idrico. Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo. Così sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero anche ad altre imbarcazioni attraccate nelle vicinanze. Sul posto è intervenuto anche personale della capitaneria di porto per quanto di competenza.

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