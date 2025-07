Rissa nel Palermitano: picchiato da un gruppo, tira fuori una pistola e spara

Rissa davanti a un bar nella frazione di Sant’Elia nel comune di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, un 28enne sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di giovani. Per difendersi e cercare di fuggire, avrebbe estratto una pistola a salve e avrebbe esploso numerosi colpi in aria. Il 28enne è stato portato in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri.

«Abbiamo sentito almeno due spari e siamo fuggiti. C’è chi come me ha preso i propri figli ed è fuggito via. Abbiamo cercato di mettere in salvo i nostri bambini». Così una residente nella borgata di Sant’Elia racconta quanto successo la scorsa notte. «Qualche lite tra ragazzi c’è stata in passato – aggiunge – ma una cosa del genere mai. Questa è una zona pedonale, non passano auto e la scorsa notte c’è stato il fuggi fuggi. Dopo il primo sparo, che inizialmente sembrava un petardo, ne abbiamo sentito almeno un altro. Poi ci siamo chiusi in casa».