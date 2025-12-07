Rissa nel carcere di Trapani: ferito un sovrintendente della Penitenziaria

Foto di Dario De Luca

Momenti di tensione nel reparto Mediterraneo del carcere di Trapani, dove una violenta rissa tra detenuti ha provocato il ferimento di un sovrintendente della polizia penitenziaria. A darne notizia è Antonio Savalli, delegato nazionale della Confederazione sindacati penitenziari.

La rissa nel carcere di Trapani e l’aggressione durante il rientro dalla socialità

Secondo quanto riferito, lo scontro sarebbe scoppiato durante il rientro dei detenuti nelle celle, coinvolgendo circa cinque reclusi, tutti di origine straniera. Nel tentativo di separare i litiganti, il personale in servizio è stato travolto dalla furia dei detenuti.

Il sovrintendente ha riportato un violento colpo al volto, con ferite profonde che hanno richiesto cinque punti di sutura e accertamenti per una possibile frattura del setto nasale. Dopo le prime cure al Pronto soccorso, la prognosi resta riservata.