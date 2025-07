Rissa con accoltellamento a Porto Palo di Menfi: 9 giovani ai domiciliari

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto del nucleo Cinofili di Palermo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di nove giovani, tutti indagati per porto illegale di armi e rissa aggravata. I fatti risalgono alla notte del 13 luglio, quando sull’arenile di Porto Palo di Menfi, rinomata località balneare dell’Agrigentino, si è scatenata una violenta rissa che ha avuto come epilogo il ferimento con arma da taglio di un giovane di origini egiziane.

L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Sciacca e sfociata nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, ha ricostruito i fatti. Secondo quanto emerso, la scintilla sarebbe stata un banale sguardo di troppo in uno dei locali estivi della zona. Da lì, l’alterco è rapidamente degenerato in una colluttazione prima verbale e poi fisica, culminata con l’uso di coltelli e il ferimento del ragazzo, poi trasportato d’urgenza in ospedale. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi della movida estiva e sul crescente fenomeno di risse tra gruppi giovanili.