Risse, accoltellamenti e feriti: chiusa una discoteca di Palermo

Sospesa per cinque giorni l’attività della discoteca Siddartha Country Club di via dell’Olimpo, a Palermo. Il provvedimento scaturisce dal fatto che, all’interno della struttura per eventi, si sono verificate delle aggressioni che hanno portato al ferimento di alcuni giovani, costretti a ricorrere anche alle cure in ospedale.

L’ultimo fatto risale allo scorso 5 novembre quando un 24enne è stato ferito alla gola con un’arma da taglio dopo essere intervenuto in soccorso di due amiche, che erano state importunate nei pressi del locale. Il ragazzo, dopo quanto accaduto, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. All’episodio in questione se ne aggiungerebbero altri tre avvenuti tra aprile e maggio scorsi.