Una lite tra fratelli è finita nel sangue stamani sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, in via Cafiero. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria. Al termine di una lite, uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l’altro fratello, provocandogli una copiosa emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto. L’aggressore, tossicodipendente e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Riposto che procedono con le indagini, in attesa di ricostruire l’intera vicenda e trasmettere l’informativa alla procura di Catania.