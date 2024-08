Riposto, lite e accoltellamento nella notte: arrestato un 34enne

Prima la lite, poi l’accoltellamento. Ieri notte a Riposto, in provincia di Catania, un 34enne è stato arrestato dai carabinieri: avrebbe aggredito e accoltellato un 23enne. La vicenda è iniziata intorno alle 5:40 della scorsa notte, quando il 23enne – un cittadino di origine straniera – ha chiamato i carabinieri dicendo che un 34enne suo connazionale lo aveva accoltellato. Raggiunto il giovane, che si trovava in via Cristoforo Colombo, i militari lo hanno trovato ferito e con una profonda lacerazione al cuoio capelluto. Ancora sotto shock, il 23enne ha raccontato ai carabinieri l’accaduto e riferito chi l’aveva aggredito, visto che lo conosceva.

Un’altra pattuglia ha rintracciato il 34enne nella sua abitazione, dove stava tentando di cancellare le tracce dell’accoltellamento: secondo quanto riferiscono i militari, l’uomo stava provando a rimuovere il sangue dalle mani e dal braccio. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma; successivamente è stato messo agli arresti domiciliari. Il 23enne, invece, è stato portato al pronto soccorso di Giarre, sempre nel Catanese, dove il personale medico gli ha prestato le cure necessarie: per lui una prognosi di otto giorni. Secondo i carabinieri, il violento litigio sarebbe scaturito da una disputa su un presunto ammanco di denaro, che il presunto aggressore imputava alla vittima.