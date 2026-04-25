Gabriele Zerilli, 47 anni, pescatore, è morto ieri sera, intorno alle 22, in un incidente stradale a Petrosino, nel Trapanese. L’uomo, secondo la prima ricostruzione al vaglio delle autorità competenti, era in moto in via dei Platani quando ha perso il controllo del mezzo cadendo. Sul posto è intervenuto il 118.
Incidente mortale nel Trapanese, la vittima è un 47enne
Gabriele Zerilli, 47 anni, pescatore, è morto ieri sera, intorno alle 22, in un incidente stradale a Petrosino, nel Trapanese. L’uomo, secondo la prima ricostruzione al vaglio delle autorità competenti, era in moto in via dei Platani quando ha perso il controllo del mezzo cadendo. Sul posto è intervenuto il 118.