Discarica abusiva a Riposto: rifiuti trasportati in un mini-van attrezzato

10/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una enorme discarica abusiva a Riposto, nel Catanese, scoperta dai carabinieri durante un volo di controllo in elicottero. A gestirla un 51enne di Giarre, denunciato per reati ambientali. E identificato mentre apriva il lucchetto posto a chiusura del cancello per entrare nel terreno. Il successivo sopralluogo dell’area, grande circa 4mila metri quadrati, ha portato ad accertare la presenza di rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi. Quelli rimasti, peraltro, dopo aver già bruciato dell’immondizia all’interno di tre fusti di ferro, forse per ricavarne la parte in ferro. Le ceneri erano cosparse accanto ai bracieri. Su posto anche un mini-van, dotato di cucina a gas e box doccia, utilizzato dal 51enne per trasportare i rifiuti. Il mezzo è stato sequestrato insieme al terreno.

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